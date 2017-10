Tunisie: Grande fresque murale de «Zed 1» inaugurée à Béja

L'entretien a porté sur «les relations tuniso-britanniques et les moyens de les développer dans tous… Plus »

Les travaux du festival qu'accueille la Tunisie pour la première fois après avoir voyagé dans plus de vingt pays seront couronnés par une convention de jumelage entre la municipalité de Béja et celle de la ville portugaise Ponte de Sor.

Le gagnant au concours bénéficiera d'un voyage de six mois au Portugal qu'il entamera au cours de l'année prochaine. Il sera l'ambassadeur de la musique tunisienne et se produira avec des formations musicales portugaises.

Un concours pour performances en solo de jeunes musiciens et chanteurs tunisiens a également été organisé au cours duquel il y a eu des représentations sur différents types d'instruments en plus d'interprétations vocales.

Le président du festival, Marco Abondance, a indiqué, en marge du Festival des arts méditerranéens, que des spectacles de troupes musicales d'Italie et du Portugal ainsi que des street artistes venus de Sicile se sont produits dans les villes de Béja et Testour.

Zed 1 est un street artiste qui peint sur différentes surfaces (trains, murs, palissades... ) et dont les œuvres ont couvert plusieurs villes italiennes ainsi que les plus grandes capitales du monde, dont Copenhague, Madrid, Londres et Tokyo.

L'artiste dit que ce choix porté sur la Tunisie pour présenter cette œuvre émane de son désir d'encourager la pratique des arts et de soutenir la liberté d'expression artistique et musicale.

Le festival est mis en œuvre par un réseau culturel de 30 villes de 11 pays de la Méditerranée et du monde lusophone : le Brésil, le Cap-Vert, la Croatie, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Slovénie et la Tunisie.

