Congo-Kinshasa: Cap vers la COP 23 - WWF et la Société civile mobilisent les élus pour la ratification de l'Accord de Paris

La décision de la COP du samedi 12 décembre 2015 comporte l'accord de Paris proprement dit, un document de 17 pages, précédé d'une « décision de la COP » de 22 pages, qui précise son contenu, prolonge certains thèmes et en aborde d'autres. Ces deux documents ont un statut très différent, et seul l'accord est juridiquement contraignant : la décision n'a quant à elle qu'une valeur indicative.

On se souvient que lors des tractations en vue de l'Accord de Paris, la RDC avait assuré la présidence de plusieurs groupes de négociations et aujourd'hui elle assume la présidence de Rainsforest, la coalition des pays de forêt tropicale. En tant tel, la RDC parle au nom des autres nations. Imaginez que la RDC ne ratifie pas cet accord de Paris, elle se retrouverait à Bonn sans prérogatives. Comment dès lors elle pourrait parler au nom des autres Etats ?

Si la RDC ne ratifie pas l'Accord de Paris, elle n'aura pas voix au chapitre lors des discussions de la COP 23 qui se tiennent du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn (Allemagne). Avant les assises de Bonn, la RDC est dans l'obligation de retrouver son leadership dans le cadre du Bassin du Congo et dans les pays forestiers. On doit aussi s'assurer que la RDC tient compte des retombées de l'Accord de Paris qui vont commencer à se mettre en place d'ici peu, parce qu'en fait, 55 pays avec plus de 55% des émissions au niveau mondial ont déjà ratifié l'accord. Par conséquent, cet accord entre en vigueur et si la RDC ne le ratifie pas, elle restera au bord de la route.

WWF et la Société civile environnementale de la RDC sont venus témoigner leur appui à l'action des députés et attendent que ce projet de loi soit ratifié pour que le pays figure parmi les 167 nations sur les 195 parties prenantes qui ont déjà ratifié l'accord.

Pour Floribert Botamba Esombo, coordonnateur des projets et point focal REDD à WWF RDC, la mobilisation de la Société civile environnementale avait but de dire merci au gouvernement qui a transmis le projet de loi portant ratification de l'Accord de Paris au Parlement. Les députés nationaux siègent déjà ce mardi 10 octobre pour examiner cette proposition de loi en vue de sa ratification.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) et la Société civile environnementale de la RDC ont mené, hier lundi 9 octobre au Palais du peuple, siège du Parlement congolais, une activité de plaidoyer auprès des élus du peuple (députés et sénateurs).

