Congo-Kinshasa: Un bilan 2016 alarmant de MSF sur la situation humanitaire pays

Médecin sans frontières, MSF, intervient en appui au ministère de la Santé, en offrant des soins médicaux aux victimes de conflits et de violence, aux personnes déplacées ou encore à celles souffrant d'épidémies ou de pandémies comme le VIH/Sida.

Médecins sans frontières, MSF, a organisé une journée d'échanges avec les professionnels des médias, le lundi 9 octobre 2017, à l'hôtel Luntu, dans la commune de Ngaliema. Cette rencontre, a souligné le chef de mission MSF-Belgique, Dr. Emmanuel Lampaert, s'inscrit dans le cadre de la visibilité et l'acceptation des actions menées par cette organisation non-gouvernementale auprès de la population. En même-temps, il a saisi l'opportunité pour présenter le rapport annuel 2016 des activités de MSF en RDC.

D'après ce rapport, les activités de MSF en RDC, s'étendent sur 17 provinces, entre autres Kinshasa, Tanganyika, Maniema, Sud et Nord-Kivu, Ituri et Nord-Ubangi. Kinshasa : 35 392 consultations liées au VIH, patients sous ARV : 2846 ; hospitalisations 2500. Dans le Tanganyika: plus de 2300 enfants sévèrement malnutris pris en charge et plus de 2400 autres admis en pédiatrie.

Dans la ville de Kalemie, environ 120 000 personnes ont bénéficié du projet dans quatre Aires de santé (Kituku, Undugu, HGR et Kataki). Dans le Maniema, l'équipe de MSF a effectué plus de 12 653 consultations, a assuré 538 accouchements sous contrôle médical et a garanti la couverture vaccinale à plus de 4000 enfants.

Pour répondre rapidement et avec efficacité aux urgences médicales, MSF a dépêché, à travers le pays, les équipes d'urgences.

Historique du MSF

Dr. Emmanuel Lampaert a, à cette occasion, présenté l'identité, l'historique de MSF, les activités, les motivations, ainsi que les projets par défaut.

Il a expliqué que MSF est une organisation médicale humanitaire internationale indépendante qui apporte assistance aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes naturelles ou humaine. Egalement, aux victimes de conflits armés, sans aucune discrimination de race, de religion, de philosophie ou de politique.

Aussi, a-t-il fait savoir, MSF observe les principes de neutralité et d'impartialité, et des valeurs. Ce sont les besoins de la population qui orientent leurs actions sur le terrain.

Crée à Paris en 1971 par des médecins et journalistes, MSF est aujourd'hui un mouvement international composé de 23 associations dans le monde.

Le mouvement comprend cinq centres opérationnels : Bruxelles, Barcelone, Paris, Amsterdam et Genèse qui assurent la gestion directe des missions et dont les équipes apportent des soins médicaux vitaux dans plus de 60 pays dans le monde.