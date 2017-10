Mali: Ce que l'Africain et président d'une université au Japon nous enseigne sur la réussite

Au Mali, la situation se dégrade rapidement et l'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, tire la… Plus »

Même si le Japon a colonisé pour un moment la Corée, Taiwan ou la Manchourie jusqu'à la deuxième guerre mondiale, on ne peut pas dire que le Japon s'est enrichi grâce à l'exploitation de ces territoires. Le Japon est devenu une puissance après la deuxième guerre mondiale, dont il a été le perdant. En effet, je Japon s'est enrichi alors qu'il était occupé par les Etats-Unis. Les Japonais n'ont gagné leur fortune que grâce à leur intelligence et à leur amour du travail.

Nous n'avons pas besoin d'aller vivre au Japon ou d'apprendre le Japonais pour cela. Le Japon étant l'un des pays les plus riches du monde, les plus cultivés et les plus disciplinés, nous devons apprendre la clé de leur succès et l'appliquer à notre réalité africaine.

Contrairement aux autres étrangers qui se distanciaient des Japonais quand Oussouby y faisait encore ses études, lui, a pris une autre approche. « J'étais déterminé à ne pas être considéré comme cette sorte d'étranger. Alors, je communiquais seulement en Japonais, je faisais tous mes recherches de laboratoire en japonais, et donnais des cours et des rapports seulement en Japonais », dit-il au Japan Times.

Il a été élu pour diriger Kyoto Seika University, non pas parce qu'il est noir, non pas parce que son université veut promouvoir la diversité, mais parce qu'il est le plus qualifié pour le job. Le principe qui lui a mené à cette réussite est « jouer selon les standards japonais ».

En tant qu'Africain, originaire d'un des pays les plus pauvres du monde, il a dû travailler très dur pour se hisser au sommet d'un des pays les plus riches du monde.

