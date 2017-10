Ile Maurice: Air Mauritius - Jack Bizlall réclame la nomination d'un médiateur indépendant pour désamorcer la crise

Après l'Afrique du Sud et Madagascar en juillet, l'Île Maurice a signé à son tour le… Plus »

Au sujet du médiateur, Jack Bizlall souhaite que la personne choisie soit apolitique et ait une connaissance en droit, en droit du travail et en droit aérien. Selon le négociateur syndical, le litige peut être vite réglé.

Cette requête fait suite à une réunion que le syndicaliste a eue avec le ministère du Travail, ce mardi. «Je suis leur porte-parole et on a soulevé plusieurs points dont la fameuse lettre du pilote Gébert. Je déplore que cette lettre d'excuses comporte des accusations envers ses collègues et aussi des accusations sur sa personne. C'est extrêmement grave ! Demain n'importe qui peut faire des allégations contre vous. Ces accusations ont été faites sous la contrainte car je ne pense pas que le pilote puisse signer un tel document», s'est insurgé Jack Bizlall.

