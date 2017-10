Ile Maurice: Dr Sylvie Bonin-Guillaume - «La personne âgée doit garder une activité physique»

interview

Prendre du plaisir à s'adonner à des activités comme la danse, la marche, entre autres. C'est le conseil du Dr Sylvie Bonin-Guillaume aux personnes âgées pour qu'elles restent en forme.

Vous êtes à Maurice à l'invitation du groupement FIAPA île Maurice et vous avez animé deux causeries, dont l'une sur la chute. Quelle est son importance chez la personne âgée ?

Les conséquences de la chute chez la personne âgée peuvent être graves. Cela peut aller du traumatisme crânien à la fracture de l'extension supérieure du fémur et de celle du poignet aux vertèbres. La personne âgée mettra plus de temps à s'en remettre, en comparaison d'un adulte plus jeune, ou peut avoir un déclin fonctionnel et devenir dépendante et même en mourir.

L'hôpital public ou la clinique ne conviendra pas à la personne âgée. Cette dernière sera placée dans un service où on ne s'occupera que d'un problème particulier alors qu'il faut la traiter dans sa globalité.

Une fois remise, la personne âgée aura peur de tomber. De ce fait, elle va moins se lever, et lorsqu'elle le fera finalement, il y aura encore plus de risques. C'est un cercle vicieux. De son côté, la famille risque de l'encourager à ne pas bouger. Ce n'est pas bon. La personne âgée doit garder une activité physique tout au long de sa vie.

Y a-t-il des activités à éviter ?

Il n'y a pas de mauvaises activités. Il faut simplement aimer l'activité que l'on pratique et y prendre du plaisir. Cela peut être de la marche, des courses, du jardinage. Bref des activités de la vie courante. Il y a des activités physiques plus importantes comme la natation, le tai-chi, la danse, entre autres.

Il est important que la personne âgée les pratique avec d'autres individus car cela lui permet de garder un lien social et de stimuler sa mémoire. Celle qui reste seule à la maison risque de devenir dépendante. Il faut que la personne âgée sorte de chez elle.

Par ailleurs, le rôle du médecin est de comprendre pourquoi la personne tombe et ce qui favorise les chutes. Cela peut être dû à la malnutrition, des troubles cognitifs, l'arthrose, des troubles visuels, etc. Des maladies peuvent aggraver les risques de chute, avec des conséquences sur la mobilité comme les neuropathies diabétiques ou les maladies cardiovasculaires. Le rôle du médecin est justement de stabiliser ces maladies.

Que faire si une personne âgée refuse d'aller en institution et préfère rester à la maison ?

Cela dépend de nombreux facteurs. Est-ce qu'elle vit seule ? Est-elle soutenue par son entourage ? Plus on est dépendant, plus il faut mettre des choses en place. La personne âgée veut certes rester chez elle mais pas non plus confinée à la maison. Il faut donc adapter le domicile en conséquence.

Il est préférable qu'elle ne reste pas trop au lit. La chaise doit être privilégiée plutôt qu'un fauteuil. La salle de bains doit être facile d'accès pour la toilette. Il faut qu'elle évite d'enjamber ou de glisser en ayant recours aux antidérapants dans le carré de douche

La douche et les toilettes doivent être équipées de poignées pour qu'elle puisse se relever. Il ne faut pas mettre trop de tapis car elle risque de se prendre les pieds dedans. Le lit ne doit pas être trop haut pour qu'elle puisse y monter. Le parquet ne doit pas être ciré pour qu'elle ne glisse pas. Les chaussures à talons sont à éviter.

En somme, le domicile d'une personne âgée doit être un lieu sécurisé. Ce sont aux enfants d'y veiller. Il n'y aura jamais de risque zéro de chute mais on peut diminuer le risque.