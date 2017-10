Ile Maurice: Examens de Grade 9 - Erreur dans le papier d'anglais, le mark sheet ajusté

Après la confusion autour du papier d'examens d'histoire et géographie pour les élèves du Primary School Achievement Certificate, c'est cette fois au tour des élèves de Grade 9 (Form 3) de se plaindre d'un questionnaire d'examen. Une erreur s'est glissée dans l'épreuve d'anglais, dans la matinée de ce mardi 10 octobre.

Une erreur de date dans l'histoire de l'exercice de compréhension a créé la confusion chez les élèves. Le récit fait état de la date du 9 octobre 2012 pour ensuite stipuler plus loin «later on... 9 octobre 2013». Le Mauritius Examination Syndicate (MES) a, à travers un communiqué adressé aux recteurs, fait part que le mark sheet sera ajusté afin de permettre aux examinateurs d'accepter les deux réponses.

«On Page 2, line 12, the text should have read "On the 9th of October 2012... " instead of "On the 9th of October 2013... " 2. Consequently, the mark scheme should be amended as follows on Page 2, Question 1 (b): Malala was attacked - Accept both 2012 and 2013», peut-on lire dans le communiqué.