Ile Maurice: Incidents au n°18 - La campagne doit se dérouler de manière civilisée, dit Alan Ganoo

De ce fait, pour éviter d'éventuelles dérives, il a préféré rencontrer les officiers de la commission électorale. Il veut que la campagne puisse se dérouler de manière civilisée. «J'ai fait une requête à la commission pour qu'il y ait une réunion avec tous les candidats des différents partis politiques et Campaign Managers pour s'assurer du bon déroulement de la partielle. La commission devrait tenir cette réunion bientôt», a expliqué Alan Ganoo.

Alan Ganoo et Jean-Claude Barbier ont rencontré le commissaire électoral, ce mardi 10 octobre. Le président et le secrétaire général du Mouvement patriotique (MP) ont sollicité cette rencontre suivant les récents évènements survenus dans la circonscription no18 où se tiendra la partielle, le 17 décembre.

