Burkina Faso - Charles Kaboré « On va espérer jusqu'au bout »

Les Etalons du Burkina Faso se compliquent la tâche pour une qualification à la Coupe du Monde, Russie 2018 après leur défaite (3-1) face à l'Afrique du Sud dans le cadre de la 5è et avant dernière journée des éliminatoires de la compétition.

Le capitaine Charles Kaboré n'accuse pas un joueur, mais il parle d'un naufrage collectif : « On n'a pas su faire ce qu'il fallait en première mi-temps. Il fallait qu'on fasse plus. Maintenant il faut qu'on reste concentrer, rester solidaires pour ne pas se disperser. C'est la faute de tout le monde. On est tous responsables », a-t-il dit.

Même si mathématiquement, ce sera difficile pour le Burkina d'obtenir un ticket pour la phase finale, l'ancien joueur de Marseille est confiant : « le prochain match, on va se rattraper. On est toujours dans la course. On va espérer jusqu'au bout ».

Les Etalons du Bukina Faso doivent gagner et espérer que le Sénégal perd devant l'Afrique du Sud.