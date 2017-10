Afrique: Santé mentale au travail - Un facteur déterminant de bien-être des personnes et de productivité, selon l'OMS

Le travail est bon pour la santé mentale, mais des conditions négatives peuvent entraîner des problèmes de santé au niveau physique ou mental, a rappelé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale.

La santé mentale au travail est le thème de la Journée mondiale de la santé mentale 2017. Celle-ci est marquée chaque année le 10 octobre avec l'objectif général de sensibiliser aux problèmes de santé mentale et de mobiliser les efforts contribuant à améliorer celle-ci.

Au cours de leur vie adulte, les femmes et hommes passent une grande partie de leur temps au travail. L'expérience des individus sur le lieu du travail est l'un des facteurs déterminant de leur bien-être général.

Créer un environnement de travail sain

L'OMS souligne que les employés et les dirigeants qui mettent en place des initiatives de promotion de la santé mentale au travail et qui soutiennent les employés ayant des troubles mentaux observent une amélioration de la santé des employés mais aussi de leur productivité.

En revanche, un cadre de travail négatif peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale, l'usage nocif de substances ou d'alcool, l'absentéisme et une perte de productivité.

« La dépression et les troubles de l'anxiété sont des problèmes courants de santé mentale qui agissent sur notre capacité à travailler et sur notre productivité », rappelle l'OMS dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale 2017.

Selon l'Organisation basée à Genève, plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression, la principale cause d'incapacité. Plus de 260 millions présentent des troubles de l'anxiété. Un grand nombre vit avec les 2 pathologies.

Selon une étude récente menée par l'OMS, on estime que la dépression et les troubles de l'anxiété coûtent à l'économie mondiale 1000 milliards de dollars par an en perte de productivité.

Action de l'OMS en faveur de la santé mentale au travail

Dans le cadre de son Plan d'action mondial pour la santé des travailleurs 2008-2017 et de son Plan d'action globale pour la santé mentale 2013-2020, l'OMS décrit les principes, objectifs et stratégies d'application appropriés pour favoriser la santé mentale au travail.

Il s'agit de s'occuper des déterminants sociaux de la santé mentale, comme le niveau de vie et les conditions de travail ; les activités de prévention et de promotion de la santé et de la santé mentale, y compris celles pour réduire la stigmatisation et les discriminations; et l'extension de l'accès, par le développement des services de santé, à des soins scientifiquement fondés, notamment l'accès aux services de médecine du travail.

Pour aider les organisations et les travailleurs, l'OMS a produit une série sur la protection de la santé des travailleurs qui donne des conseils sur les problèmes courants comme le harcèlement et le stress pouvant affecter la santé des travailleurs.

Dans le cadre du programme d'action de l'OMS 'Combler les lacunes en santé mentale (mhGAP)', qui fournit des outils pour des soins scientifiquement fondés, les instruments techniques de l'OMS pour l'identification précoce et la prise en charge des troubles liés à la consommation d'alcool ou de drogues et pour la prévention du suicide peuvent aussi être utiles pour améliorer la santé mentale au travail.