Sénégal: Michaëlle Jean en visite au Sénégal à partir de ce mardi

Plus tôt, à 9 heures, elle présidera l'ouverture de la conférence des ministres en charge de la Formation professionnelle et technique, selon le programme de sa visite transmis.

Michaëlle Jean effectuera des visites sur des sites importants, notamment, mercredi, avec la visite du CTIC Dakar, incubateur et accélérateur des TIC et des technologies mobiles en présence également de bénéficiaires du "Jjiggentech Hub", incubateur "entreprenariat féminin et numérique", à partir 11 heures.

Le directeur de la Francophonie, Maguèye Touré, précise que Mme Jean arrive à Dakar à partir de 20 heures 05 et sera accueillie par le ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.