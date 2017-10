Liberia: plus de deux millions d'électeurs se sont rendus aux urnes mardi

Les libériens ont voté, le 10 octobre, pour désigner parmi les vingt candidats en lice le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique.

En plus de leur nouveau président, le premier à succéder à un autre dirigeant élu depuis plus de 70 ans, les Libériens sont allés voter pour renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Les candidats à la présidence et à la vice-présidence sont élus sur un « ticket » pour un mandat de six ans. Soixante-treize membres de la Chambre des représentants (chambre basse) seront élus en même temps, également pour six ans. L'élection du Sénat (chambre haute) n'est pas prévue cette année.

En effet, l'élection du président et du vice-président est à deux tours si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix au premier tour. Ce scénario est hautement probable cette année, avec vingt candidats en lice et une présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, qui ne peut se représenter après avoir accompli deux mandats successifs. Parmi les favoris figurent le sénateur George Weah, légende du football africain, battu au second tour par Ellen Johnson Sirleaf en 2005, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011, le vice-président Joseph Boakai, l'avocat et vétéran de la politique Charles Brumskine et les puissants hommes d'affaires Benoni Urey et Alexander Cummings.

Dans une allocution faite lundi, Ellen Johnson Sirleaf, 78 ans, couronnée par le prix Nobel de la paix en 2011, a salué « un jour historique pour notre nation et la consolidation de la jeune démocratie libérienne ». Elle a appelé ses concitoyens à mesurer « le chemin parcouru, en tant que nation et peuple, qui a permis de passer d'une société détruite par le conflit et la guerre à l'une des démocraties les plus vivaces d'Afrique de l'Ouest », en référence aux guerres civiles atroces qui ont meurtri le pays entre 1989 et 2003, faisant quelque 250.000 morts.

Elle les a exhortés à voter pacifiquement selon leur conscience et à « respecter le résultat proclamé par la commission électorale ». La victoire devrait se jouer en grande partie parmi les quelque 21 % d'électeurs âgés de 18 à 22 ans, qui éliront leur président pour la première fois. Le scrutin de mardi a été supervisé par une commission électorale nationale autonome. Les résultats du premier tour devraient être connus dans les 48 heures après le vote, selon la commission électorale qui s'attend à un second tour, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier.