Maroc: L'OMC fait son retour sur le lieu de sa naissance

Une réunion ministérielle informelle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'est ouverte lundi à Marrakech, sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique et en présence de Rkia Derham, Secrétaire d'Etat auprès dudit ministre chargée du Commerce extérieur et plus de 30 ministres représentant les pays membres de l'OMC, le directeur général de cette organisation, Roberto Azevedo, des coordonnateurs des groupes de négociations, et les présidents des organes de négociation.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'ouverture des travaux, Moulay Hafid Elalamy a rappelé que les pays membres sont fortement attachés à un système commercial multilatéral juste et équitable, fondé sur des règles transparentes et des principes fondamentaux servant de référentiel à leurs politiques commerciales.

La présence de plus de 30 ministres représentant un large spectre des pays membres de l'OMC témoigne de la «volonté immuable à placer cette organisation en position de jouer le rôle qui lui revient dans la gouvernance commerciale internationale», a-t-il ajouté lors de la cérémonie d'ouverture de la Réunion ministérielle informelle de l'OMC qui se tient dans la cité ocre.

«Il est de notre devoir aujourd'hui plus que jamais, de mettre en œuvre notre volonté commune en vue d'apporter une impulsion politique et des orientations claires aux négociations pour des résultats concrets à la 11ème Conférence ministérielle (CM11) prévue à Buenos Aires, en Argentine, du 10 au 13 décembre 2017», a souligné le ministre.

Il a également tenu à rappeler que cette réunion de deux jours se tient à Marrakech, «cette ville à connotation historique pour l'OMC et où les nations du monde se sont réunies en 1994 pour signer l'Accord donnant naissance à cette organisation».

Après avoir qualifié d'«importants» les enjeux de cette réunion ministérielle, il a noté que les «accords auxquels nous allons aboutir s'appliqueront aux générations futures», tout en espérant qu'ils permettront de diminuer les distorsions en termes de développement.

Pour sa part, la présidente de la CM11 et coprésidente de cette réunion, Susana Malcorra, a souligné que l'organisation de la CM11 en Argentine en décembre prochain traduit l'engagement de ce pays sud-américain pour un monde intégré et interconnecté où le commerce est un élément fondamental de la croissance et du développement.

Dans leurs interventions en l'occasion, les ministres du Commerce présents ont évalué l'état des lieux des préparatifs et identifié leurs priorités pour la CM11 parmi les questions en cours de discussion à Genève.