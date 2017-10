Burkina Faso: Le président béninois Talon rend visite à son homologue Kaboré

Patrice Talon a rencontré à Ouagadougou son homologue Roch Marc Christian Kaboré. Patrice Talon est venu à Ouagadougou pour échanger sur la coopération entre les deux pays et l'intégration sous régionale. Les deux hommes ont décidé de relancer le projet de construction du chemin de fer Cotonou, Niamey, Ouagadougou et Abidjan afin de redynamiser les échanges commerciaux et l'intégration sous régionale. Patrice Talon a été élevé au rang de Grand-Croix de l'ordre burkinabè, la plus haute distinction.

Patrice Talon et Roch Marc Christian Kaboré ont décidé de relancer des grands projets routiers, ferroviaires et énergétiques, notamment le projet de construction du chemin de fer Cotonou - Abidjan, en passant par Niamey et Ouagadougou afin de favoriser les échanges commerciaux et l'intégration.

« Que ce soit la question du bac d'eau de la Pendjari, que ce soit la question de la boucle ferroviaire, a déclaré Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, que ce soit la question de la sécurité, nous avons donné des instructions pour que la commission mixte, avant la fin de cette année, puisse se réunir pour examiner un peu plus en détail l'ensemble de ces questions et nous permettre effectivement, avec nos pairs de la sous-région, de pouvoir avancer sur un certain nombre de dossiers. »

Selon Patrice Talon, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'intégration sous-régionale. Les convergences de vue et les économies complémentaires des deux pays expliquent le choix du Burkina Faso. Sur l'avenir du franc CFA, le président béninois affirme que leur monnaie commune se porte bien : « Nous comprenons qu'il y a lieu de donner une réponse forte à la communauté internationale, à nos concitoyens sur l'avenir du franc CFA, la monnaie dynamique en général. Si demain il y a lieu de revisiter les conditions d'existence d'une monnaie cela se fait normalement, sans que cela donne lieu à une psychose, mais notez que le CFA va très bien. »

Quant au différend frontalier qui oppose le Burkina Faso et le Bénin, les deux chefs d'Etat ont convenu de saisir la Cour de justice internationale.