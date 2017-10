Congo-Kinshasa: Attaques de miliciens à Béni, la MONUSCO et l'armée congolaise répliquent

Pour l'heure, aussi bien l'armée congolaise que la Monusco peinent à mettre fin aux actions des rebelles musulmans ougandais ADF présents dans l'est de la RDC depuis 1995. Des rebelles accusés d'être responsables de tueries qui ont fait plus de 700 morts dans la région de Beni depuis octobre 2014.

C'est en repoussant une attaque d'"éléments présumés" des Forces démocratiques alliées (ADF) contre une base de la Monusco à Mamundioma, dans le territoire de Béni, que deux casques bleus ont été tués et plusieurs autres blessés ce lundi. Les ADF étaient déjà accusées d'avoir attaqué, samedi, une dizaine de taxis-motos sur la route entre Kamango et Mbau faisant des victimes civils, ceci alors même que des combats les opposent depuis quelque temps à l'armée congolaise. "Nous ne donnerons aucune chance de continuer à martyriser nos populations aux miliciens", assure Lambert Mendé, porte parole du gouvernement congolais.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.