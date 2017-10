Tchad: Le rhinocéros noir bientôt réintroduit au pays

Avec cet accord, le gouvernement tchadien double la superficie de la réserve de Zakouma, ainsi African Parks et ses rangers seront chargés de l'administrer. L'ONG combat le braconnage, mais cherche également à aider au développement des populations locales. « Les meilleurs alliés de la conservation sont les populations environnant les aires protégées, assure Michael Baudoin, le directeur des opérations d'African Parks. De meilleures conditions socio-économiques, de meilleurs accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, vont stabiliser ces populations et en faire de très bons alliés de la conservation. »

Les six rhinocéros noirs seront transférés par avion au printemps prochain dans le parc national tchadien de Zakouma. L'espèce n'a plus été aperçue dans le pays depuis les années 1970 à cause du braconnage. D'autres animaux, en particulier les éléphants, ont aussi été touchés. 95% d'entre eux ont disparu entre 2002 et 2010, date de l'arrivée de l'ONG de protection de la nature African Parks à Zakouma.

