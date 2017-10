Maroc: Edition « Anniversaire » du Forum MEDays 2017 : 'De la défiance aux défis: l'ère des grands boulversements'

communiqué de presse

08-11 Novembre, Tanger

Rabat, le 11 octobre 2017 - Tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 08 au 11 Novembre prochain à Tanger, la 10ème édition du Forum international MEDays, organisée par l'Institut Amadeus, aura pour thématique générale « De la défiance aux défis : l'ère des grands bouleversements ».

Les MEDays 2017 accueilleront comme chaque année des experts et des personnalités mondiales de premier plan. En novembre prochain, plus de 3000 participants et 150 intervenants de haut niveau sont attendus, parmi lesquels plusieurs anciens Chefs d'Etats et de gouvernements, des Ministres, des décideurs politiques, des dirigeants d'entreprises, des universitaires ainsi que des représentants de la société civile et des médias.

Le nouveau pouvoir économique de l'Afrique, les questions liées au développement durable et le nouvel échiquier géopolitique mondial, seront au cœur du Forum MEDays 2017. Sur le plan business, les panels porteront sur les relations entre les BRIC et l'Afrique, l'investissement et le développement des infrastructures en Afrique, le rôle des femmes entrepreneurs et celui des startups comme moteur d'innovation et de croissance sur le continent.

La journée dédiée au développement durable examinera entre autres la politique énergétique mondiale ainsi que les villes intelligente et durables, le système de santé et l'éducation en Afrique. Quant aux questions géopolitiques, elles seront axées sur la crise en Corée du Nord, les relations entre les Etats-Unis et le monde islamique à l'ère du Président Trump, la cyber-guerre et les menaces transnationales ainsi que les défis posés à l'Union européenne face aux Brexit.

Enfin, les MEDays 2017 traiteront d'enjeux nationaux et régionaux à l'image des sessions consacrées à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO et à l'Union Africaine, les défis de l'indépendance énergétique en Afrique de l'Ouest, ou encore à la marque Maroc.

L'Institut Amadeus célèbre cette année les 10 ans du Forum MEDays et ceci marque une étape considérable pour son Fondateur Brahim Fassi Fihri: « Les MEDays, créés en 2008 avec pour objectif premier d'installer durablement, au sein des grandes conférences internationales, un Forum marocain axé sur les préoccupations des pays du Sud, fêteront donc leur édition «anniversaire » en 2017 et nous sommes fiers d'avoir pu offrir au Sud sa plateforme de discussions, d'échanges et de coopération en Afrique».

A l'occasion de cette 10ème édition, le volet opérationnel sera encore davantage renforcé avec les initiatives MEDays, des ateliers de travail menés par des décideurs, leaders d'opinion et opérateurs économiques autour de deux thèmes majeures, le renouvellement du dialogue euro-africain et les priorités du secteur de la santé en Afrique, qui aboutiront à des recommandations et des propositions de collaboration.

Et afin de permettre au Forum MEDays de continuer le débat tout au long de l'année, le blog du Forum a été lancé en amont des MEDays 2017. Cette plateforme digitale rassemble la communauté d'experts et de décideurs des MEDays qui nous livrent leurs analyses et points de vue sur les sujets qui seront développés lors du Forum et permettront de poursuivre les discussions et les propositions après Tanger, créant ainsi un fil conducteur entres les différentes éditions.