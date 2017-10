Cameroun: France, Terrorisme - Un Camerounais islamiste détenu à Fresnes soupçonné de préparer un attentat

Les Etats-Unis sont contre la violence et la restriction des libertés exercées sur les leaders anglophones… Plus »

La même source affirme qu'à la suite de la fouille de la cellule de Charles-Henri M, en décembre 2016, les services de renseignements avaient retrouvé un téléphone portable dans lequel de nombreuses vidéos et conversations évoquant un projet d'assassinat contre «des mécréants». Ce prisonnier considéré comme une des figures de l'islamisme radical à Fresnes était également en contact, via des applications cryptées, avec au moins un djihadiste actuellement présent dans la zone irako-syrienne.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.