Angola: Une entreprise angolaise présente une solution technologique pour l'éducation

Fondée en 2001, la Jupiter, qui opère sur le marché intérieur depuis 16 ans, a établi un partenariat avec deux grandes marques sur le marché international (Oracle et Cisco), ce qui lui donne un ensemble de certifications de qualité et de licences pour l'action dans le marché angolais.

Selon elle, cette gestion transparaît dans l'amélioration de l'éducation en ajoutant de la valeur à l'apprenant, qui arrive à accéder à ses données et à interagir avec l'enseignant et la direction, ainsi qu'á accéder aux informations sur la licence, la maîtrise, le doctorat et d'autres formations supplémentaires existant dans l'institution.

Selon la directrice de marketing de la Jupiter, Camila Leite, qui parlait aux journalistes lors de la présentation du produit, il s'agit de la solution innovante d'éducation et gestion (SIEG), qui vise à ajouter des valeurs dans l'enseignement et à contribuer à la formation du personnel dans le pays.

