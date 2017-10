Madagascar: La compagnie réunionnaise Air Austral entre au capital d'Air Madagascar

Deuxième objectif : le développement de la flotte et de nouvelles lignes. Air Madagascar dispose de 10 avions. L'ambition est d'atteindre 14 appareils en activité en 2020 et 17 en 2023. Des lignes directes vers Genève, Bombay, Guangzhou ou encore Paris sont aussi prévues.

L'accord de partenariat a été signé ce lundi 9 octobre par la compagnie réunionnaise Air Austral et Air Madagascar. Air Austral a notamment fait savoir qu'elle apportera 37 millions d'euros pour aider au redressement de la compagnie malgache. En difficulté depuis plusieurs années, la compagnie malgache avait lancé en avril 2016 un processus de recherche de partenaire stratégique. Air Madagascar entend redorer son blason et renouer avec les bénéfices.

