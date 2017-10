Congo-Brazzaville: Municipalité de Brazzaville - Plus de 27 milliards FCFA de budget supplémentaire 2017

Les élus locaux de Brazzaville ont adopté, le 09 octobre, quatre délibérations dont le budget supplémentaire exercice 2017 du conseil départemental et municipal estimé à 27 milliards 10 millions francs CFA.

En terme de recettes et de dépenses, les investissements sont estimés à plus d'un milliard cinq cent trente-six millions francs CFA alors que le fonctionnement est évalué à plus de vingt-cinq milliards quatre cent soixante-treize millions de francs CFA.

« Les observations relatives à l'examen de cette affaire ont plus porté sur la maximisation des recettes afin de réaliser les projets retenus dans le programme d'urgence de cent jours », souligne le rapport synthèse de la session.

Les conseillers départementaux et municipaux ont également adopté la délibération portant règlement du budget de la commune, exercice 2016.

Après les débats contradictoires en vue de corser l'activité de l'assemblée locale, les conseillers ont voté le plan d'action 2017-2022 du conseil départemental et municipal de la commune de Brazzaville ainsi que la délibération y afférente. Ils ont adopté la délibération portant élévation au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville de personnalités françaises, sénégalaises et chinoises.

Parmi ces personnalités, le général Charles De Gaulle, ancien président de la République française et le sergent Malamine Camara, d'origine sénégalaise et fidèle compagnon de Pierre Savorgnon De Brazza qui ont été élevés à titre posthume. Par contre, Chen Wenhao, maire de la ville de Changsha en République populaire de Chine a été élevé à titre exceptionnel.

« Il sied de préciser que Changsha et Brazzaville sont les deux premières villes jumelées dans le cadre de la coopération décentralisée Chine-Afrique. Le cadre du travail étant fixé, il appartient maintenant aux cadres et agents municipaux de se déployer avec zèle et efficacité », a rappelé Christian Roger Okemba, maire de Brazzaville et président du conseil départemental et municipal.

Au terme de leurs travaux, les conseillers départementaux et municipaux ont appelé à des réformes organisationnelles et fonctionnelles des services municipaux ; la mise en place d'un guide des procédures de la gestion financière ; l'émission d'un titre de recette pour chaque opération de recouvrement ; l'application des procédures de passation des marchés ; au recensement et à l'élaboration d'un fichier du patrimoine de la mairie afin de renforcer les méthodes de recouvrement des recettes municipales.