Congo-Brazzaville: Soutenance - Emerson Massa Hekeabéka présente son mémoire en BTS

L'étudiant, Emerson Massa Hekeabéka a soutenu le 7 octobre son mini mémoire de Brevet de technicien supérieur sur le thème « Les conditions de travail du personnel enseignant dans une organisation spécialisée : cas de l'Institut national des aveugles du Congo (Inac) » à l'Institut de gestion et de développement économique, option Administration et gestion du personnel

Devant le jury composé du président du jury, Emmanuel Kaya ; le premier rapporteur, Stanislas Okana et le deuxième rapporteur Barnabé Boukongou, l'impétrant a défendu son travail pendant près d'une heure avant d'être soumis aux multiples questions sur le fonds et la forme du document.

Le document a été reparti en trois chapitres : les approches théoriques des conditions de travail ; la présentation du cadre juridique et des conditions de travail du personnel ainsi que l'analyse et les suggestions.

L'objectif de son étude, explique Emerson Massa Hekeabéka, a été de mettre au goût du jour les conditions dans lesquelles s'effectuent la scolarisation et l'intégration des enfants et des adolescents déficients visuels en milieu spécialisé avec pour élément principal le personnel enseignant.

Le document vise, poursuit-il, à relever les atouts et les faiblesses du partenariat entre le gouvernement et l'Armée du Salut au sujet de la politique d'assistance apportée à l'Inac dans la perspective d'améliorer la qualité et le niveau des apprenants pour une meilleure intégration sociale et professionnelle.

A cet effet, les membres du jury ont examiné minutieusement le document avant de se retirer pour concertation. Après cela, l'impétrant a été déclaré admis avec la mention très bien. La note attribuée par le jury s'élève à 16 sur 20.

Au terme de la cérémonie, le directeur de mémoire de cet étudiant, le deuxième rapporteur, Barnabé Boukongou s'est dit satisfait d'avoir dirigé pour la première fois le travail d'une catégorie de personne qui utilise une écriture spécialisée, « le Braille » à l'enseignement technique et professionnelle. « Le travail n'était pas facile parce que mon étudiant a une écriture spéciale et nous avons contourné certaines difficultés en travaillant avec un enregistreur pour lui permettre de réécouter et réviser ses leçons ».