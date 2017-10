Congo-Brazzaville: Disparition - Christian Gilbert Bembé sera inhumé à Mbanza à Ngoko

L'illustre disparu a occupé plusieurs postes dans l'administration publique congolaise. Il a été de 1979 à 1980, directeur général de la Radio télévision nationale. 1979-1984, conseiller à la présidence de la République. De 1984 à 1988, ministre de l'Information, des postes et télécommunications. De 1990-1993, il était ambassadeur du Congo au Sénégal et de 2000 à 2008, ambassadeur du Congo en Angola.

Firmin Ayessa a salué sa fidélité politique. « En politique, il n'a jamais vacillé. (... ). Je me souviens de ses mises en garde répétées qu'il administrait à chacun de nous. Il nous demandait de tenir bon et de ne pas céder à la trahison parce que, selon lui, l'amoindrissement causé par la trahison et l'infidélité est plus terrible que tout autre peine infligée au corps et à l'âme », a indiqué le vice-Premier ministre.

Selon l'orateur, l'illustre disparu était un homme généreux. « Il était un esprit lumineux qui apportait partout où cela lui convenait la clarté rassurante et apaisante à ceux qui en manquaient. Christian Gilbert était généreux. Un jour, répondant à un de ses amis qui s'étonnait de ses prodigalités qu'il trouvait excessives, il eut ce mot cinglant : ce ne sont pas de bons offices et les faveurs que nous recevons qui nous font gagner des amis ; mais plutôt ce que nous rendons », a-t-il déclaré.

L'ancien ministre de l'Information, des postes et télécommunications et ancien directeur général de la radiodiffusion télévision nationale, Christian Gilbert Bembé a reçu le 10 octobre au Palais des congrès de Brazzaville, à titre posthume, les hommages de la République.

