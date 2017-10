Congo-Brazzaville: Promotion de l'artisanat - La session inaugurale du Cona s'ouvre ce 12 octobre

Créé par décret n°2011-842 du 31 décembre 2011, le Cona est censé participer: à l'élaboration des politiques nationales de l'artisanat ; à émettre des avis sur les programmes et les textes relatifs au secteur; à proposer des mesures susceptibles de favoriser le bon fonctionnement et le développement du secteur...

« Ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que l'artisanat soit plus visible, que les Congolais lui accordent un peu plus d'attention et d'intérêt afin qu'on ait plus de considération pour les artisans », a déclaré la ministre.

Nous avons fait le point et avons discuté un peu sur la façon de renforcer les différentes commissions, confie la ministre Yvonne Adélaïde Mougany, citant les commissions de gouvernance du secteur, apprentissage et formation, ainsi que la commission infrastructure technologique.

