Congo-Brazzaville: Abolition de la peine de mort - L'Acat appelle le gouvernement à ratifier le protocole facultatif

Il a, par ailleurs, précisé qu'il ne reste qu'au Congo de ratifier sans délai le deuxième protocole facultatif: « Je saisis cette occasion pour lancer un vibrant appel aux Etats qui ont aboli la peine de mort, à ne pas la réintroduire, et les encourage à partager leur expérience. Aussi, j'invite tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait d'abolir la peine de mort (...) », a-t- il conclu.

Le thème de cette 15e édition s'intitule « La peine de mort et la pauvreté », qui interpelle également le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Michel Mvouo. La République du Congo promeut la dignité et le développement progressif des droits de l'Homme, rassure-t- il, soulignant que le pays a toujours ratifié tous les instruments juridiques internationaux pertinents des droits de l'Homme.

