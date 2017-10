Angola: Le pays enregistre plus de dix mille cas de maladie mentale au premier semestre

Luanda — Dix mille 113 cas de santé mentale ont été enregistrés au premier semestre de l'année dans les provinces du réseau intégral de santé mentale, notamment Luanda, Huila, Huambo, Benguela, Malanje et Cabinda.

C'est ce qu'a informé mardi, à la presse, la coordonnatrice du Programme de santé mentale de la Direction nationale de la santé publique, Massoxi Vigário, dans le cadre de la Journée internationale de la santé mentale, qui se célèbre le même jour.

Selon la responsable, le taux de prévalence le plus élevé a été notifié chez les hommes.

Elle a souligné le fait que la population soit consciente qu'il est possible de traiter et prévenir les différents cas à différents niveaux et de permettre aux agents de santé d'intervenir très tôt.

Cette hypothèse est un avantage qui permet le rétablissement du patient et évite qu'il passe à une maladie chronique ou grave.

L'interlocutrice a affirmé que la guérison des malades mentaux dépendait du type, du niveau ou de l'état du patient, de l'environnement dans lequel il est développé, notamment le traitement adéquat et le soutien familial.

Elle a mentionné que l'insertion laborieuse et sociale, entre autres raisons, contribuent également au rétablissement ou à la réadaptation du patient.

La responsable a signalé que de 2014 à 2016, il était passé de huit unités de santé avec des services de psychologie clinique et des équipes de santé mentale à 35 unités réparties dans tout le pays.

"Nous avons vérifié que le cadre de santé mentale dans le pays a tendance à augmenter, bien qu'un réseau de santé mentale a été créé en 2013", a-t-elle expliqué. Dans le but de réduire le nombre de malades mentaux, l'Exécutif développe des actions de formation de techniciens de santé (médecins, infirmiers, psychologues et autres techniciens) afin de mieux répondre à la morbidité en santé mentale.

Dans de la table ronde de deux jours, les participants abordent des sujets tels que «santé mentale au travail», «prévention et attention au stress au travail», «motivation en tant que facteur d'accroissement de la productivité» et «bonnes pratiques, attention à la santé mentale et émotionnelle des travailleurs ».