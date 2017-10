Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - La vente ambulante des cartes Sim interdite au 1er janvier 2018

Pour briser toute confusion sur l'interprétation de la qualité des réseaux et la tarification des services des opérateurs, et permettre aux abonnés d'apprécier les chiffres, Yves Castanou a annoncé la mise en place, dès janvier 2018, d'un Observatoire de la qualité des réseaux.

La concertation entre l'Arpce et les opérateurs de téléphonie mobile, ouverte à la presse pour « objectivité », a également permis de faire le point sur la performance des réseaux 2G et 3G. des tableaux projetés sur écran ont indiqué une amélioration globale des réseaux chez les deux principaux opérateurs. Azur, dernier du tableau, obtiendra une mise en demeure jusqu'en fin d'année pour, précise-t-on, « faire des travaux et rattraper les autres ».

« Nous interdisons la vente ambulante des cartes Sim et non des cartes de recharges. Je ne pense pas que ce soit là un motif qui réduirait les marges de ce business. Les opérateurs veulent que les abonnés soient identifiés », a précisé Yves Castanou.

Pendant trois mois, MTN, Airtel et Azur devront tout mettre en œuvre pour préparer la décision du régulateur. Au 1er janvier 2018, l'opération d'identification ne pourra être effectuée en dehors des locaux des opérateurs et de ceux de leurs prestataires agréés.

La principale raison, à en croire Yves Castanou, relève de la nécessité de l'opération d'identification des abonnés. Depuis peu, des abonnés détiennent plusieurs cartes Sim avec la même identité. La lenteur et l'absence de dextérité dans le processus d'identification par les ambulants ont également été évoquées. Chez Azur, par exemple, les Sim sont tous pré activées et peuvent passer des appels pendant un mois. Les opérations de contrôle de l'Arpce ont, d'ailleurs, récemment démantelé des réseaux d'appels frauduleux rendus possibles grâce à des milliers de Sim détenus par un abonné.

