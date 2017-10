Congo-Brazzaville: Médias - L'Agence congolaise d'information lauréate du grand prix de la Faapa

Les points inscrits à l'ordre du jour de la cinquième réunion du conseil exécutif de la fédération ont été notamment: le suivi du plan d'actions 2017-2018 de la fédération ; la conférence inaugurale avec pour thème : les agences de presse face aux réseaux sociaux : défis et appropriation ; le site web de la Faapa; accords de coopération et de partenariat ; le cotisation et aspects financiers. Outre ces points, les participants à cette réunion ont examiné le rapport final de la deuxième assemblée générale etc.

Au terme de sa communication, le directeur de l'ACI a rappelé que l'Agence congolaise d'information a été créée en 1961. Le président Abbé Fulbert Youlou fut le premier signataire du décret y relatif. Et, le président Alphonse Massamba Débat en était le second.

