Angola: Le Conseil des Ministres approuve des mesures pour améliorer la situation économique et sociale

Luanda — Le Conseil de Ministres approuve ce mardi, à Luanda, en sa première réunion ordinaire, dirigée par le Président de la République d'Angola, João Lourenço, des mesures politiques et des actions visant à améliorer la situation économique et sociale dans le pays.

Selon un communiqué de presse diffusé à la fin de la réunion, le programme de ces mesures contient les principales actions de la politique économique à mettre en œuvre d'octobre 2017 à mars 2018.

Le projet vise à changer positivement les attentes des agents économiques (secteur privé et les familles) envers le nouveau gouvernement afin d'atteindre la stabilité macro-économique et se mettre en place un climat propice à la croissance économique et à la création d'emplois.

La réunion a également approuvé l'organisation et le fonctionnement des Organes subsidiaires du Président de la République, le diplôme qui réajuste la structure organique desdits organes pour assurer l'exercice des fonctions et des compétences du Président de la République en tant que Chef de l'Etat et détenteur du pouvoir exécutif.

La session a également approuvé les règles organiques du Conseil des ministres qui vise à doter l'organe d'une structure fonctionnelle adaptée aux pouvoirs du Président de la République et au nouveau modèle d'organisation et de fonctionnement de l'exécutif.

Lors de sa première réunion présidée par le Président de la République, João Lourenço, le Conseil des ministres a approuvé une proposition de loi d'autorisation législative qui sera soumise à l'Assemblée nationale, en vue de mettre à jour le Tarif des douanes des obligations fiscales et d'exportation, ainsi que les taux d'impôt de consommation applicables aux biens importés et à ceux produits dans le pays.

La réunion a examiné à titre préliminaire un document sur la gestion décentralisée des ressources communautaires et sur la gestion du budget de l'Etat, et a recommandé la poursuite des travaux en vue de l'adoption définitive de cet instrument qui permettra d'améliorer la perception des recettes communautaires, augmentant ainsi l'allocation budgétaire des administrations locales, offrant une meilleure qualité de vie aux habitants des municipalités.

D'autre part, le Conseil des Ministres a été informé sur le processus de préparation du Budget de l'Etat et le calendrier de mise à jour du Programme d'investissement public pour 2018, ainsi que la mission de l'Angola lors des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI ) et de la Banque mondiale (BM).

Le Conseil des Ministres est l'organe de consultation du Président de la République d'Angola.

Outre le Président et le Vice-président de la République, le Conseil des ministres est composé de tous les ministres d'État et ministres.