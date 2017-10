Angola: Des mesures économiques et sociales prennent en compte des actions à caractère fiscal et monétaire

Il a souligné que dans le domaine de la sécurité sociale, son ministère continuera à moderniser l'Institut national de sécurité sociale et les respectifs services, élargir la base du système de protection sociale et donner la priorité à la formation des fonctionnaires publics.

Dans sa première session ordinaire, tenue ce mardi, le Conseil des ministres, sous la direction du Président de la République, João Lourenço, a approuvé les mesures politiques et les actions visant à améliorer la situation économique et sociale, un programme qui contient les grandes lignes à mettre en œuvre d'octobre de cette année à mars 2018.

Luanda — Le ministre des Finances, Archer Mangueira, a affirmé mardi à Luanda, que le programme de l'Exécutif sur l'amélioration de la situation économique et sociale, adopté lors de la première réunion du Conseil des ministres, tenait compte d'un ensemble de mesures politiques de portée fiscale et monétaire.

