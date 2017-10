Angola: Moxico - Le gouverneur dialogue avec la population et les commerçants informels

A son tour, la citoyenne Rosa Correia Marta souhaite que ce geste du gouverneur se répète pendant son mandat, afin que la population se sente plus proche du nouveau gouvernement et soit capable d'exprimer ses opinions, pour améliorer la gouvernance.

Marta Cassueca, poissonnière, a dit qu'elle avait aimé le geste du gouverneur Gonçalves Muandumba qui l'a conseillé d'améliorer le niveau d'hygiène afin d'attirer plus de clients et de prévenir des maladies.

Muandumba s'est informé près de la population et des vendeurs de leur vie quotidienne, mais aussi de la vie sociale et commerciale, ayant recommandé le commerce organisé et ordonné.

La visite avait pour but d'observer les principaux ravins qui menacent d'éroder les quartiers environnants de la ville de Luena, mais le gouverneur a profité de l'occasion pour avoir un contact avec la population et, surtout, avec les vendeurs des petits marchés.

