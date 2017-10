Ile Maurice: Sécurité - La gendarmerie réclame un hélicoptère gros porteur

Bien que la sécurité rurale soit l'apanage des bérets noirs, il semblerait, que pour les renforts sur terrain et le soutien du vecteur air, ils devraient s'en tenir, jusqu'à nouvel ordre, à la complémentarité avec la BIA, composés des trois armes au sein de l'armée, du moins, dans le Grand Sud. L'apport du vecteur air, permettrait, en effet, à la BIA, d'intervenir au-delà de sa zone de compétence si le commandement de l'armée et de la gendarmerie nationale l'estime nécessaire.

Basé à Ihosy, le BIA aura, pour l'heure, les sept régions du Grand Sud comme zone de compétence, dont les trois régions sous la houlette de l'USAD. Sa mission première consiste, également, à la lutte contre les dahalo, et comme l'indique le général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale, à récupérer le maximum de bovidés volés. Le ministre de la Défense rassure, néanmoins, que sur terrain la complémentarité, sera le mot d'ordre entre le BIA et l'USAD.

Ayant comme vocation de lutter contre la razzia des dahalo sur les bovidés, il aurait été prévu, au départ, que l'USAD bénéficie d'appuis aérien. Faute d'éléments héliportés, l'USAD accuserait des retards dans certaines de ses interventions, et les hommes de l'unité doivent affronter les pistes cahoteuses des régions d'Anosy, Androy et Ihorombe, leurs zones d'attribution. Cela aurait eu comme conséquence d'empêcher l'Unité spéciale d'atteindre les résultats escomptés. Un paramètre, d'après les explications du général Andriamahavalisoa, qui aurait, également, amené à la mise en place du Bataillon inter-arme (BIA).

Le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale argue qu'une quinzaine d'éléments commando, comme ceux du Groupe de sécurité et d'intervention spéciale (GSIS), pourraient aisément faire face et mater une centaine de dahalo. À l'officier général d'ajouter que deux hélicoptère Allouettes II appartenant à l'armée, sont, pour l'heure, les seules disponibles pour la lutte contre le grand banditisme en brousse.

