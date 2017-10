Madagascar: Paositra Malagasy - Célébration annulée

La journée de gloire de la Paositra Malagasy devait être le 9 octobre dernier. C'était, en effet, la journée mondiale de la poste, au cours de laquelle, la Paositra Malagasy devait exposer ses réussites et ses projets à venir.

Mais les activités prévues n'ont finalement pas eu lieu. Cependant, on peut citer que sur le plan International, la Paositra Malagasy figure, depuis la Conférence Régionale de l'UPAP à Yaoundé Cameroun, parmi les membres du Conseil d'Administration de ce dernier. La notoriété de l'opérateur Postal désigné n'est plus à démontrer. La venue en terre malgache des numéros Un Mondial et Régional respectivement de l'Union Postale Universele et de l'Union Panafricaine des Postes en est la preuve.

La Paositra Malagasy participe d'ailleurs à diverses réunions Internationales et est souvent désignée à être parmi les intervenants. Sur le plan National, la Paositra Malagasy ne cesse de montrer son rôle en tant qu'acteur de développement socio-économique du pays.

En effet, cela s'explique par la mise en place de nouveaux produits qui contribuent fortement à l'inclusion Financière et au désenclavement Numérique, par le renforcement de l'acheminement des colis et des correspondances aussi bien sur le plan national qu'International et par l'intégration du NTIC dans l'amélioration de ses diverses activités dont tout dernièrement la mise en place de GAB au sein de ses bureaux pour une meilleure visibilité.