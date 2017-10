Madagascar: CHD Anosy Avaratra - Pas de décès de la peste

Luc Razafimahefa, le maire de la commune d'Anosy Avaratra, rassurant auprès des habitants.

Depuis le samedi dernier, le centre hospitalier de district de la commune Anosy Avaratra accueille des patients atteints de la peste. Tous ont déjà été suivis dans d'autres hopitaux et ont été transférés. A ce jour, il n'y a plus aucun risque de contamination.

Mais face à ces patients de la peste, les habitants de la commune appréhendent et se sentent menacés. Certains affirment même avoir aperçu les malades déambuler au marché. Puisque la panique sévit dans toute la ville, le maire de la commune d'Anosy Avaratra, Luc Razafimahefa, a tenu à s'exprimer et à rassurer les habitants. Aucun cas de décès n'a été enregistré, et les patients sont déjà suivis et traités au CHD.

Leurs accompagnateurs ont également déjà reçu des traitements préventifs, il n'y a donc aucun risque pour que la maladie se propage dans la ville. Les vendeurs du marché communal, les responsables au sein du centre de santé, le ZAP, les chefs fokontany se sont réunis pour convenir d'un emplacement pour les marchands, qui devront par la même occasion mettre un masque de prévention.

Le maire tient, quant à lui, à rappeler les règles de base de la propreté et invite chacun à assainir autour de lui. A ce jour, on compte 14 malades de la peste au CHD Anosy Avaratra, tous déjà sous traitement, et aucun décès.