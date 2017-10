Congo-Kinshasa: La MONUSCO explique à la presse sa stratégie de protection de la population

Dès le début des évènements en septembre, la force MONUSCO a déployé un cordon de sécurité, en liaison avec les Forces de Défense et de Sécurité congolaises, dans la plaine de Ruzizi et aux alentours de la localité d'Uvira. Des forces de réaction Rapide ont aussi été dépêchées par endroits pour faire face à toute éventualité, en dépit des réductions de ses effectifs militaires et de son budget ; la Force de la MONUSCO s'est ajustée et a changé sa posture pour répondre aux exigences de la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité.

Autant de questions auxquelles ont répondu les conférenciers. Concernant d'ailleurs la question de DDRRR, la presse s'est vue appelée par le Chef de bureau Karna Soro à s'impliquer elle aussi dans la sensibilisation afin d'obtenir plus de redditions des éléments des groupes armés, autant que pour convaincre les jeunes des communautés de ne pas rejoindre ces groupes. Avec les explications, les journalistes se sont également rendus compte que des projets dits de Réduction de Violence Communautaire sont une alternative pour autonomiser les jeunes et décourager leur engagement dans les groupes armés. Par ailleurs, des enquêtes sont en cours afin de déterminer les responsabilités en ce qui concerne des écarts éventuels aux droits de l'homme.

Au nombre de ces préoccupations, il y a celles de l'anticipation des menaces et des attaques, de la promptitude de la réaction de la Force de la MONUSCO, de la localisation des bases des groupes armés. D'autres questions ont touché au processus DDR/RR, aux violations des droits de l'Homme, etc.

Bukavu, le 10 octobre 2017 - Tenue le mardi 10 octobre 2017 d'une conférence de presse spéciale axée sur la situation sécuritaire à Uvira et Fizi et les efforts de la MONUSCO pour sécuriser ces territoires. A cette rencontre médiatique organisée à Bukavu ont pris part également des professionnels de médias d'Uvira connectés par vidéo conférence.

