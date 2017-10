Burkina Faso: Les militants de l'UPC aux députés frondeurs - « Si vous vendez vos mandats, l'UPC vous met dehors »

On ne part pas pour la bagarre, mais on restera devant leurs portes jusqu'à ce qu'ils rendent leur mandat de député», a déclaré Adama Dabéré, un des conférenciers du jour. Toujours dans l'optique que les députés dissidents rendent leurs mandats, Jean Léonard Bouda a indiqué que des stratégies sont élaborées.

Le torchon brûle entre les militants de l'Union pour le progrès et le changement (UPC). Et la sortie médiatique « des militants à la base » n'est pas pour arranger la situation. En effet, c'est avec une verve belliqueuse que ces militants se sont adressés aux 13 députés démissionnaires : « Nous sommes dans une situation de non-retour. Il n'y a plus de négociation avec ces traîtres démissionnaires.

Après la sortie médiatique du président de l'UPC, Zéphirin Diabré himself, c'est au tour « des militants à la base » de donner de la voix. Et ils l'ont fait lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 10 octobre dernier, au siège du parti à Ouagadougou.

