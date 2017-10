Madagascar: Transport aérien - Air Austral et Air Madagascar signent

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

Si actuellement Air Madagascar ne compte que dix avions, le plan de flotte prévoit d'atteindre quatorze appareils en activité en 2020 et dix-sept en 2023. Des lignes directes vers Düsseldorf, Genève, Bombay, Guangzhou, Paris depuis Antananarivo figurent dans la stratégie de développement. À cela s'ajoutent d'autres villes comme Capetown, Johannesburg et Maputo sur le plan régional.

Cette transformation est établie sur dix ans et sera exécutée en deux phases. La première est le redressement et le rétablissement des fondamentaux. Au bout de trois ans, la compagnie malgache pourrait renouer avec les bénéfices et être capable de réaliser un chiffre d'affaires de 420 millions de dollars, avec un taux de rentabilité de 4,6%. Pour la seconde phase, dite de croissance, elle inclut le développement de la flotte et l'ouverture de nouvelles lignes.

