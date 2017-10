Ile Maurice: Meurtre de Ramdhial Patreetroy - «Li ti tro kontan banla, get banla inn tir so lavi zordi»

Avisha Patreetroy, 25 ans, n'arrive pas à accepter le fait qu'elle ne reverra plus son père, Ramdhial Patreetroy. Elle est d'autant plus anéantie que ce soit les neveux de l'homme de 57 ans qui sont soupçonnés de l'avoir tabassé à mort. Elle explique que ce n'est pas la première fois que ceux-ci s'en prennent à son père.

«Li ti tro kontan banla, get banla inn tir so lavi zordi», pleure Avisha Patreetroy. Elle avance que les trois neveux en question, Vinesh, Ashley et Kervin Hoomal donnaient à boire à son père et qu'ensuite ils lui prenaient son argent.

Malgré cela, dit-elle, Ramdhial Patreetroy continuait à vivre chez sa sœur et ses trois neveux, à Balisson, Rose-Belle. «Même s'il n'avait pas à manger et qu'il se faisait maltraiter, il restait là-bas même.»

Vinesh et Ashley Hoomal ont été appréhendés et placés en détention, lundi. Ils ont été traduits devant le tribunal de Mahébourg hier et reconduits en cellule policière. Une charge provisoire de meurtre pèse sur les deux frères.

Le troisième frère, Kervin Hoomal, a, lui, été emmené au poste de police, hier. Il a été autorisé à rentrer chez lui après avoir fourni un alibi.

Personnes colériques

Selon nos recoupements d'informations, après une partie de beuverie, dimanche, une dispute a éclaté lorsque Ramdhial Patreetroy a exigé à ses neveux de lui remettre l'argent qu'il leur avait prêté pour la construction de leur maison. Vinesh Hoomal, un entrepreneur de 39 ans, aurait commencé à tabasser le quinquagénaire jusqu'à ce qu'il s'écroule sur l'asphalte.

«Il ne pensait pas qu'il était mort. Linn pansé ki li pe fer rol», relate un témoin de la scène. Vinesh Hoomal serait rentré chez lui, laissant son oncle gisant inerte sur la rue.

Ashley Hoomal serait sorti pour voir ce qui lui était arrivé. «Linn alim sigaret pou donn bolom. Etan linn tous so lekor li trouv lekor inn fré. Lerla mem ki sa troi frer la inn amen li lopital», poursuit le témoin.

Des traces de blessures

Les trois frères ont expliqué au personnel hospitalier qu'ils ont retrouvé leur oncle inconscient devant leur porte. Les employés ont alors constaté que la victime portait des traces de blessures et ont demandé aux neveux de se rendre au poste de police de l'hôpital pour faire une déposition. Ces derniers ont alors pris la fuite.

Les trois frères Hoomal sont connus dans la région pour être des personnes colériques. «Vinesh la ar tou dimounn li gagn problem.» Quant à Ashley, il a récemment été libéré pour avoir agressé son épouse.

Les funérailles de Ramdhial Patreetroy ont eu lieu, lundi, au domicile de sa veuve, à Beaux-Songes. L'autopsie a attribué son décès à une perforation du foie.

Il y a dix ans, Ramdhial Patreetroy a expliqué à son épouse, Veena, et à ses enfants, Rajiv et Avisha, qu'il avait obtenu un travail à Rose-Belle. Et pour ne pas faire ce trajet tous les jours, il avait décidé d'aller habiter chez sa sœur dans ce village. «Li ti pe dir ki li pu vini dan week end. Linn vinn de trwa coup apre linn aret vini. Kan nou rod al get li, so bann neve maltret nou», se souvient Avisha Patreetroy.