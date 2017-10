Madagascar: Épidémie - Le Président déclare la guerre à la peste

Durant la réunion avec la cellule de crise à Ambohidahy, il a donné la consigne sur la riposte contre la maladie, la communication et la sensibilisation de la population sur l'évolution de l'épidémie et les mesures à prendre. « La peste peut être guérie si l'on est soigné à temps. Nous avons les armes suffisantes pour lutter contre cette maladie », a-t-il tambouriné.

Après un détour par l'Institut Pasteur à Avaradoha, Hery Rajaonarimampianina a participé à la réception d'un lot de médicaments et de matériel de riposte donnés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Unicef et l'Usaid, au centre de stockage de DHL Ankorondrano. Durant cette journée de sortie, l'appel à la population à ne pas céder à la panique, car elle crée le désordre, a été le message martelé par le président de la République.

Le scénario a, selon toute vraisemblance, été ficelé pour montrer un chef d'État au front, et menant l'administration publique et les partenaires à la guerre contre l'épidémie, comme il l'a dit hier. La journée consacrée par le locataire d'Iavoloha à son engagement dans la guerre contre la peste a démarré par une visite du dépôt de la Centrale d'achats de médicaments essentiels et de matériels médicaux SALAMA, à Tanjombato.

