Madagascar: Insécurité - Un problème récurrent

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

A présent, les Malgaches ont l'impression de revivre un passé qu'ils pensaient révolu. Les gros titres des faits divers dans les quotidiens de la capitale laissent penser que ce passé se conjugue au présent et qu'il va falloir continuer à vivre avec cette angoisse diffuse d'être agressé partout où l'on va. Des promesses ont été faites par nos dirigeants, mais elles sont loin d'être tenues. Comme dit la maxime : « les promesses n'engagent pas ceux qui les font, mais ceux à qui on les fait ».

Mais cela ne peut pas occulter les autres problèmes qui existent et auxquels aucune solution n'a été trouvée. Pour le moment, celui de l'insécurité n'a pas été résolu malgré toutes les annonces faites par le président de la République lui-même. Les attaques à mains armées et les kidnappings continuent à entretenir ce sentiment de malaise éprouvé par la majorité de la population.

C'est vers la peste que se porte toute l'attention du public pour le moment. Et c'est à raison que les pouvoirs publics, les associations et les organisations internationales conjuguent leurs efforts pour éradiquer le fléau.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.