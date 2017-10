Madagascar: « Antananarivo tiako ianao » - Le court métrage de Hamy Ratovo présent à quatre rendez-vous internationaux !

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

Entre réalité et fiction. Sonnant comme une déclaration d'amour, « Antananarivo tiako ianao », replonge le spectateur quelques années plus tôt. Mêlant faits réels et fiction, le court métrage revient sur le massacre survenu le 7 février 2009 à Madagascar. Alors qu'Antananarivo, la capitale malgache, est dans la tourmente d'une crise politique, le cinéaste Hamy Ratovo lutte contre la censure de son film en marge des manifestations.

Que de bonnes nouvelles pour Hamy Ratovo ! Après la sélection de sa dernière réalisation au Festival Images et Vie au Sénégal, « Antananarivo tiako ianao » continue de faire découvrir Madagascar par le cinéma aux quatre coins du monde. « Le documentaire sera projeté à l'occasion du festival international du court métrage de Maurice 'Iles courts' qui a débuté lundi dernier », annonce le réalisateur. Le film a également été sélectionné au « Africa International Film Festival » qui aura lieu à Lagos (Nigeria), la ville de la première industrie cinématographique du continent africain. Le mois de novembre ne sera pas moins mouvementé puisque « Antananarivo tiako ianao » a également été choisi pour concourir au « Festival del Cinema di Verona » en Italie. Hamy Ratovo mettra ensuite le cap pour l'Océan Indien. Le court métrage sera cette fois-ci en course pour le festival du court-métrage de Saint-Pierre, La Réunion.

