Madagascar: Football / THB Ligue des champions - Il est temps de mettre une équipe Espoirs !

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

A moins qu'on change aussi d'encadrement et répartir sur d'autres bases et pourquoi pas sur d'autres joueurs à même de remplir convenablement leur rôle.

La solution. C'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger pour former une équipe de... CHAN mais encore faut-il y mettre de la volonté. Si l'expérience est le premier voire l'unique argument des techniciens, alors il serait aujourd'hui grand temps de revenir à la méthode de l'Allemand Peter Schnittger et mettre en place une équipe Espoirs. La seule solution pour éviter de tels gâchis.

Et à un moment où les Barea ne disposaient pas d'un défenseur latéral gauche, il fallait frapper à la porte de JET Mada pour demander Solo dont le talent ne se dément pas. De retour des Seychelles, l'ancien d'Elgeco Plus affiche aujourd'hui une maturité qu'on ne lui connaissait pas avant.

La formation de JET Mada a manqué de très peu la qualification pour la Poule des As avec des hommes comme Tsiry, Hery, Solo Moto et Taffarel.

