Madagascar: CLAM - Formation des marchands des aliments de rue de la Capitale

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

En principe, tout produit agro-alimentaire doit passer par des analyses en laboratoire avant sa mise sur le marché. L'hygiène, les résidus physique et chimique doivent être analysés. Peut-on savoir entre autres le respect du taux de sulfite utilisé dans les saucisses ou les résidus de pesticides dans les fruits et légumes ? », se demande-t-il.

Accréditation. En revenant sur l'événement, une animation éducative sur la promotion de la qualité des aliments et des produits agro-alimentaires sera organisée. Le thème est d'ailleurs axé sur les « Aliments sains et sûrs, essence de développement ». « Tous les consommateurs doivent être ainsi exigeants sur la qualité des produits mis en vente sur le marché.

Le CLAM va également sensibiliser ces vendeurs sur les aspects juridiques de la préparation et de la vente des aliments de rue. « Après cette formation, des inspecteurs membres du CLAM et les inspecteurs d'hygiène du BMH-CUA effectueront un contrôle. Des sanctions peuvent être infligées à l'encontre de ceux qui n'appliquent pas les bonnes pratiques d'hygiène reçues dans le cadre de cette formation, après un avertissement », a enchaîné le président du CLAM.

Contrôle. « La formation est axée sur les bonnes pratiques d'hygiène dans la préparation et la vente des aliments de rue ainsi que sur le code municipal d'hygiène. Les marchands des aliments de rue du premier, d'une partie du deuxième et du sixième Arrondissements ont déjà reçu leur formation. L'autre vague de formation aura lieu le 17 octobre 2017 au IIe Arrondissement à Ambanidia », a-t-il enchaîné. L'objectif consiste à améliorer les connaissances de vendeurs en matière d'assainissement et d'hygiène alimentaire et à améliorer les conditions dans lesquelles les aliments de rue sont préparés et commercialisés.

Le Consortium de Laboratoires Agroalimentaires de Madagascar (CLAM) organisera chaque année des Journées de l'Akademia Malagasy en vue de promouvoir la qualité des produits agroalimentaires. Cette année, une animation éducative, des expositions ventes et des séries de conférences auront lieu durant cet événement qui se tiendra du 9 au 11 novembre 2017 à la Commune Urbaine d'Antananarivo. « Cette action entre en même temps dans le cadre de la célébration de notre association qui regroupe une vingtaine de laboratoires privés et publics.

