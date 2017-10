Madagascar: Débat sur la révision de la Constitution - Rendez-vous cet après-midi au Carlton

« Révision constitutionnelle à Madagascar ». C'est le thème de la conférence-débat co-organisée par le KMF-CNOE, observatoire des élections à Madagascar, et la fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) cet après-midi à 15h30 au Carlton Anosy.

Un sujet chaud, un sujet d'actualité. Cette conférence-débat sera animée par Christine Razanamahasoa, députée de Madagascar et coordonnatrice nationale du Mapar, Sahondra Rabenarivo, juriste et membre du Sefafi, Razanadrainiarison Rondro Lucette, ancienne membre de la Cour Electorale Spéciale, Rachidy Mohamed, vice-président national du HVM et Olivier Rakotovazaha, sénateur de Madagascar, membre du parti MFM. La modération étant animée par Patricia Raharisoamalala du KMF-CNOE et Andriamanambe Raoto, journaliste et Yltpien. La présence et la participation des citoyens sont vivement sollicitées.