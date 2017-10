Madagascar: Audit du fichier électoral - L'implication de l'OIF divise !

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

Du côté de la Ceni, l'on affirme que « la mission de la délégation de l'OIF se trouve à la première phase. Elle reviendra vers mars 2018, après l'arrêtage provisoire des listes électorales du 31 janvier mais avant l'arrêtage définitif du 15 avril ». L'on attend impatiemment les observations et les recommandations de l'OIF dans ce processus. L'idée étant d'avoir un processus électoral libre, transparent, crédible, juste et accepté par tous.

Recommandations. Selon les informations fournies par la Ceni, cette même délégation de l'OIF - après sa mission qui aura duré six jours - présentera le rapport de ses travaux ce vendredi devant les politiciens, les organisations de la société civile, les journalistes et l'Administration.

Aussi, est-il minutieusement pris en compte le respect des normes internationales en matière électorale », continue ce vice-président de la Ceni. Et pourtant, cette idée ne fait pas véritablement l'unanimité entre la commission électorale et certains politiciens que nous avons pu interroger. « Certes, la Ceni a le droit d'avoir des experts internationaux qui vont participer à la réalisation de l'audit mais c'est à elle de donner les résultats définitifs. A mon avis, c'est le rôle de la Ceni », a-t-il soutenu. Ce qui fait que, l'implication de l'OIF dans ce processus n'est rien d'autre qu'une « ingérence », pour reprendre les termes de ce politicien.

