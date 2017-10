Madagascar: Ambohidahy - Séance d'exorcisme à la HCC

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

L'objectif serait de chasser et pourchasser les démons qui existent sur le lieu. Durant environ deux heures (ndlr : de 12h à 14h), les exorcistes ont pratiqué une opération de délivrance dans tous les bureaux et toutes les salles du bâtiment. La question est donc de savoir si Jean Eric Rakotoarisoa qui a demandé cette séance, soupçonne l'existence de démons à Ambohidahy. A noter que les Mpiandry ont aussi exorcisé le bureau du président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Un évènement inhabituel et incompréhensible s'est produit hier au siège de la Haute Cour Constitutionnelle. En effet, une séance d'exorcisme a été organisée à Ambohidahy. Selon une source proche de la HCC, l'initiative aurait été prise par le président Jean Eric Rakotoarisoa et les hauts conseillers. Vers midi, tous les membres de la HCC et l'ensemble du personnel ont été conviés à un culte qui s'est tenu dans la salle d'audience. L'instance dirigeante de la HCC a fait appel à un Pasteur et trois bergers (Mpiandry) issus de l'Eglise protestante réformée (FJKM) pour cette pratique.

