Madagascar: Glacier - Un "Tolo-tanana" pour Lego

Les artistes vont donner un concert de solidarité au Glacier pour soutenir leur ami et collègue Lego, victime d'un AVC.

Faire preuve de solidarité et d'entraide dans les moments difficiles ! Pour soutenir leur ami et collègue, les artistes organisent un « tolo-tanana » au Glacier demain soir. Choqué par une nouvelle qu'on lui a annoncée, Lego s'est effondré. Le choc a causé un accident vasculaire cérébral. L'artiste a donc été admis à l'HJRA et y est resté pendant deux semaines. Son état de santé s'est nettement amélioré après ces 14 jours d'hospitalisation.

Actuellement, le chanteur suit des traitements à domicile et suit un programme de rééducation visant principalement à optimiser la récupération des déficits de la fonction motrice. « Il réapprend encore à marcher et à parler. Son traitement nécessite plus de 15 000 Ar par jour », nous fait-on savoir. Pour montrer leur soutien à leur ami, de nombreux artistes pour ne citer que Jazz MMC, Jirah, Mac Donald et beaucoup d'autres se relaieront sur la scène du Glacier. Le public est également invité à venir très nombreux !