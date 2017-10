Madagascar: FMF - Une AG Extraordinaire pour ce samedi

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

Cette AG attire l'attention des férus de l'ovale surtout à quelques mois de la fin du mandat du président par intérim et des membres au sein du comité exécutif. Une chose est sûre, les élections au niveau des clubs, des sections, des ligues régionales et fédérales pour 2018 figurent dans l'ordre, outre ceux proposés par les ligues. Et comme lors de la précédente élection, les points très attendus concernent la constitution de la commission électorale, les critères d'éligibilité et la modalité d'élection. Une histoire à suivre.

