Tunisie: Une aubaine pour le secteur informel

De plus en plus désorganisés depuis la révolution, les souks hebdomadaires attirent les marchands ambulants chassés des trottoirs et des lieux publics. Une aubaine pour le secteur informel transfrontalier et les grossistes se frottent les mains, encouragés qu'ils sont par l'attitude attentiste des autorités de tutelle.

L'origine de certains produits provient de la contrebande et échappe donc même au contrôle sanitaire. Conséquemment, l'économie parallèle, qui représente 54% du PIB, se trouve favorisée, contribuant ainsi à gangrener l'économie du pays. Rares sont les campagnes menées dans les marchés hebdomadaires pour lutter contre ce fléau.

Nos souks hebdomadaires évoquent toujours le brouhaha, la confusion, la cohue, les bousculades. Un bain de foule non sans dangers où on risque de se faire voler. Les femmes le savent et prennent leurs précautions pour ne pas attirer l'attention des malfrats. Pas de bijoux (collier, boucles d'oreilles) ni d'importantes sommes d'argent à emporter avec soi. Elles se contentent du strict nécessaire. Mais elles sont de moins en moins nombreuses à opter pour ces espaces à hauts risques.

La position de l'Organisation de défense du consommateur (ODC) est bien claire sur cette question. Elle conseille aux citoyens de ne jamais acheter de produits qui ne portent pas de prix et dont l'origine n'est pas connue. Toutefois, l'organisation a peut-être omis qu'il est de son rôle de mener des campagnes sur le terrain.

Absence de tout contrôle

Le remplacement des conseils municipaux par des délégations spéciales après la révolution et le renvoi des élections municipales aux calendes grecques n'ont fait qu'empirer les choses à ce niveau. Les souks ne sont plus organisés et manquent des infrastructures élémentaires.

Dans la majorité des cas, ils ne sont pas protégés par des clôtures et les produits vendus dans ces marchés n'ont pas de prix fixes et n'offrent aucune garantie, aux risques et périls de l'acheteur. On ne sait jamais d'où proviennent certains produits électroniques de haut de gamme exposés à la vente sans facture.

Du côté des vendeurs, on profite de l'absence de tout contrôle pour vendre des produits onéreux et non garantis. Pas de justificatifs attestant de l'identité des deux parties ou de l'origine de la marchandise, ce qui facilite la vente de produits illégalement détenus ou importés par le vendeur dans la majorité des cas.

Il fut un temps où des coopérants et même des touristes se rendaient en grand nombre à ces marchés hebdomadaires mais les événements qu'avait connus le pays après la révolution les ont découragés. La gent féminine ne se sent plus en sécurité dans ces espaces et a tendance à bouder de plus en plus ces lieux en raison de l'insécurité, l'incivisme et la multiplication des actes de vol.

Organiser pour mieux gérer

Selon les décrets organisant le marché hebdomadaire, ce dernier est soit géré directement par la municipalité ou le conseil régional, soit géré en vertu d'un contrat de concession accordé à des personnes physiques ou morales suivant un cahier des charges établi par l'autorité concédante. L'un des responsables municipaux, qui a préféré garder l'anonymat, se montre très critique à cet égard. Il nous explique que, dans la majorité des cas, les personnes qui ont le droit de gérance recrutent des repris de justice pour faire payer les commerçants le droit de place. Ça donne une idée sur l'ambiance qui règne dans ces marchés quand on sait que d'autres repris de justice profitent de l'anarchie pour vendre de la pacotille et refusent, à leur tour, de payer le droit de place.

Il va sans dire qu'il y a nécessité et urgence d'organiser les marchés hebdomadaires pour mieux les contrôler et les gérer. Le laisser-aller ne profite qu'aux barons de l'économie parallèle et sape le progrès économique du pays. Des fois, on se demande même à quoi servent aujourd'hui les marchés hebdomadaires si ce n'est pour permettre l'expansion du marché parallèle.