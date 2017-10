Tunisie: Fait social

Au-delà des constats et des jugements de valeur, ceux qui font comme toujours de la sélection un sujet de réflexion, tout ce qui a été entrepris jusque-là par Nabil Maâloul et ses joueurs retient l'attention.

Il demande cependant, encore et toujours, confirmation. Confirmation autour de ce qui fait les priorités de l'équipe, la définition des rôles et les approches tactiques. En somme tout ce qui est de nature à permettre aux joueurs de s'attacher davantage au terrain. De faire vibrer le public, de rallumer la passion.

La sélection construit une identité. Elle ne peut cependant lui donner un sens que par l'affirmation et la confirmation des vertus et des valeurs sportives qu'elle est en train de revendiquer. Deux qualités qui ont une signification particulière dans le chemin qu'elle s'est tracé.

De manière générale, ce que nous offre la sélection est un moment fort, voire éternel pour ses supporters et le grand public. Ce qui fonde sa popularité tient aussi à sa version passionnelle. De tout temps, le public est sensible à la sélection. Il construit une cause qui est celle de revendiquer son appartenance et défendre les couleurs de son pays. L'équipe nationale est l'assurance de mobiliser un grand nombre de supporters dans une "tension" fondamentalement plaisante. Ici et plus qu'ailleurs, on ressent de l'adhésion, de l'affiliation, de la dépendance. Etant inscrite de manière bien particulière dans notre vie de tous les jours, la sélection s'est transformée en un véritable fait social. Entre patriotisme et éloquence, c'est une superbe synthèse.

L'équipe de Tunisie a aujourd'hui des certitudes. Individuelles, mais aussi collectives. Elle a tellement montré de belles choses qu'elle donne aujourd'hui l'impression de s'attribuer des espaces et de la maîtrise. De toute évidence, il est important de gagner et de s'imposer avec la manière. Il n'y a pas de plus significatif pour la confiance, pour le mental, pour le classement. En un mot, tout ce qu'il faut pour être performant.

En football, toute performance découle forcément d'une certaine logique. Ce qui impose par conséquent, c'est un jeu à grosse dominante d'efficacité et de concrétisation.

Il y a un mode de comportement qui conditionne le comportement et le rendement des joueurs. Ces derniers développent pratiquement le même registre de jeu qui concerne notamment l'aptitude à mettre en évidence la réflexion, la créativité, l'inspiration. Les joueurs savent aujourd'hui que pour continuer à gagner et rester sur la même dynamique de victoire, il faut sortir le grand jeu. Ils revendiquent ainsi une ligne de conduite sur le terrain, une raison d'être. Du jeu, de l'inspiration, mais aussi de la rigueur.

L'espoir renaît, mais les promesses dévoilées devraient être davantage tenues. Il y va de la crédibilité de l'équipe. Plus encore, de tout ce qui a été révélé ces derniers temps. On reconnaît aux joueurs le talent, mais on attend encore davantage la confirmation.